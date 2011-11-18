〔国际油市〕美国原油期货扩大跌幅,受投资者锁定获利和经济担忧打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月18日电---美国原油期货周五在亚洲市场盘初下滑,连续第二日下跌,因投资者锁定获利,且欧洲债务危机不断恶化.上日原油期货跌近4%.
0027GMT,美国12月原油期货合约CLc1下滑0.47美元至每桶98.35美元,此前一度低见98.01美元.该合约周四结算价下降3.77美元,或3.67%,录得纽约商业期货交易所(NYMEX)自9月28日以来近月原油合约的最大单日百分比跌幅.该合约于周五到期.
洲际交易所(ICE)1月布兰特期货合约LCOc1结算价报每桶108.22,下跌3.66美元,或3.27%,创10月17日以来的最大单日百分比跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。