〔国际油市〕美国原油期货扩大跌幅,受投资者锁定获利和经济担忧打压

路透新加坡11月18日电---美国原油期货周五在亚洲市场盘初下滑,连续第二日下跌,因投资者锁定获利,且欧洲债务危机不断恶化.上日原油期货跌近4%.

0027GMT,美国12月原油期货合约CLc1下滑0.47美元至每桶98.35美元,此前一度低见98.01美元.该合约周四结算价下降3.77美元,或3.67%,录得纽约商业期货交易所(NYMEX)自9月28日以来近月原油合约的最大单日百分比跌幅.该合约于周五到期.

洲际交易所(ICE)1月布兰特期货合约LCOc1结算价报每桶108.22,下跌3.66美元,或3.27%,创10月17日以来的最大单日百分比跌幅.