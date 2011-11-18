〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货微升,扭转隔夜市场大跌走势

路透悉尼11月18日电---美国小麦和大豆期货在周五亚洲早盘温和反弹.隔夜市场曾大幅下挫,因担忧美国农业出口需求放缓和欧债危机引发普遍忧虑.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约Wc1上涨0.17%,报每蒲式耳5.93-1/2美元.该期约在隔夜市场暴跌3.9%,受欧元区担忧和全球供应充足因素拖累.

交投最活跃的1月大豆合约Sc1亦扬升0.15%,至每蒲式耳11.70美元.该期约隔夜下跌1.5%.