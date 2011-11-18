〔芝加哥期市〕美国小麦和大豆期货微升,扭转隔夜市场大跌走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼11月18日电---美国小麦和大豆期货在周五亚洲早盘温和反弹.隔夜市场曾大幅下挫,因担忧美国农业出口需求放缓和欧债危机引发普遍忧虑.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月小麦合约Wc1上涨0.17%,报每蒲式耳5.93-1/2美元.该期约在隔夜市场暴跌3.9%,受欧元区担忧和全球供应充足因素拖累.
交投最活跃的1月大豆合约Sc1亦扬升0.15%,至每蒲式耳11.70美元.该期约隔夜下跌1.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。