《中国债券市场每日交易备忘》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国广东省总额69亿元人民币三及五年期固息地方债上午9:50-10:30招标
南京银行(601009.SS)45亿元15年期固息次级债簿记建档(主体评级AA+),国泰君安和中信证券主承
中国联通公司150亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和建行主承销
中石油集团150亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承销
广汽工业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承销
腾达建设(600512.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承销
深圳地铁40亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和工行主承销
北大方正集团25亿元七年期选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和建行主承销
山东钢铁集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承销
山东潍坊1.8亿元两年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA),中信证券和中信银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行60亿元三个月期央票1101089,参考收益率3.1618%
豫园商城(600655.SS)3亿元五年期中票1182330,票面利率6.64%
沈阳机床集团9亿元五年期中票1182329,票面利率6.64%
中信集团20亿元七年期中票1182325,票面利率5.10%
中信集团60亿元10年期中票1182326,票面利率5.30%
创业环保(600874.SS)7亿元五年期中票1182327,票面利率6.64%
申通资产4亿元一年期短融041166002,票面利率6.61%
轻工集团5亿元三年期中票1182328,票面利率5.63%
徐工工程机械20亿元五年期中票1182331,票面利率5.09%
丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144,票面利率7.71%
溧阳城建12亿元七年期固息债1180157,票面利率8.20%
==============================================================================
三、缴款:
央行60亿元三个月期央票1101089,发行价99.22元
进出口银行150亿元五年增发债070311,发行价101.64元
上海市36亿元三年期固息地方债1150001,票面利率3.10%
上海市35亿元五年期固息地方债1150002,票面利率3.30%
江苏中能硅业科技15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180160,票面利率7.05%
宁夏农垦集团18亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180161,票面利率7.10%
北京首旅集团16亿元一年期短融041159001,票面利率5.65%
太阳纸业(002078.SZ)5亿元一年期短融041159019,票面利率6.71%
天津滨海新区建投50亿元五年期中票1182334,票面利率5.18%
交通部上海打捞局6.5亿元三年期中票
日照港集团9亿元三年期中票
北京金融街投资集团40亿元五年期中票
北京路桥控股集团7.5亿元三年期中票
日照港集团9亿元一年期短融
厦门海翼集团5亿元九个月期短融
广东物资集团6亿元一年期短融
==============================================================================
四、还本付息:
珠海港控股集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081396到期兑付,基本利差1.90%
物产中大(600704.SS)3亿元一年期短融1081397到期兑付,票面利率4.30%
宁波原水集团4亿元一年期短融1081398到期兑付,票面利率4.20%
央行70亿元三个月期央票1101062到期兑付,参考收益率3.1618%
惠天热电(000692.SZ)2亿元九个月期短融1181059到期兑付,票面利率5.10%
进出口银行150亿元10年期固息债080310付息,票面利率3.60%
江苏交通控股25亿元五年期固息债088058付息,票面利率4.95%
国家开发银行300亿元七年期浮息债(一年定存基准)090221付息,基本利差0.57%
进出口行300亿元三年期固息债090310付息,票面利率2.95%
铁道部150亿元10年期固息债0980161付息,票面利率4.65%
铁道部50亿元15年期固息债0980162付息,票面利率4.88%
财政部280亿元50年期固息国债100037付息,票面利率4.40%
开元旅业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080144付息,票面利率5.60%
北京顺义区0.62亿元两年期中小企业集合票据1083015付息,票面利率5.10%
==============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--三季度货币政策报告解读称,准确判断当前经济形势,增强宏观调控灵活性,保持物价总水平
基本稳定.
国家统计局今日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。