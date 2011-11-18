俄罗斯称叙利亚总统阿萨德下台将损害阿盟的和平计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼11月17日电---随着阿拉伯世界和西方国家寻求对叙利亚总统阿萨德不断施压，俄罗斯周四对阿萨德政府表示了支持。
阿盟暂停了叙利亚的成员国资格，并要求其在本周内遵守阿盟旨在结束流血冲突的和平计划。
俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，要求阿萨德下台将损害呼吁叙利亚政府和反对派对话的倡议。
拉夫罗夫表示：“如果叙利亚反对派在某些外国支持下，宣称只有阿萨德下台才进行对话，那麽阿盟的倡议就变得毫无价值、也毫无意义。”
拉夫罗夫是在结束与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)的会谈後作出上述表态的。阿什顿表示，全世界必须把所有能施加的影响都集中到叙利亚身上，以迫使其改弦更张。
拉夫罗夫表示，“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)周三对大马士革郊区一处空军情报设施发动的袭击“已经完全等同于真正的内战。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。