〔投行观点〕中国或于明年一季度转向全面宽松的货币政策基调--巴克莱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月18日电---投资银行巴克莱资本最新报告指出,中国央行此前发布的报告已经对政策放松给予确认,但要将政策基调转向全面宽松可能还需数月时间,预计这个转折点可能出现在明年一季度.
该投行的报告分析,政策变动时点的出现取决于两个因素,即未来经济的走向和当局对抗政治压力的能力.预计当局会把注意力放在控制系统风险,尤其是与小微企业、民间借贷、影子银行和地方政府融资平台等相关问题上.
中国央行周三发布的第三季度货币政策执行报告称,国内经济潜在增长水平将逐步趋缓,且物价调控不能松懈,因此未来要把握好政策的力度与节奏,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1223132]
巴克莱并认为,尽管目前基准利率料还将维持不变,但市场利率可能下降.此外,伴随资本流入和出口下滑,未来数月,人民币升值的速度或有所放缓.
报告同时指出,伴随跨境资本流动和表外交易的重要性与日俱增,对于一些政策工具调整的目的可视为稳定流动性状况,而非影响经济增速.(完)
--发稿 康熙泽/李然; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。