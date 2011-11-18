〔希腊金融〕希腊及其债权人希望在数周之内达成债务减免协议

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典/法兰克福11月17日电---希腊及其债权人周四均表示,希望在数周内就民间所持债务减半达成协议,提升了有关希腊获得1,300亿欧元关键性救助款项仍在进展的希望.
协商中代表银行利益的国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara),在法兰克福会晤一些希腊债权人之後称,他对于此项协议的前景"备受鼓舞".
一位希腊债务机构官员对此表示同意.
他称,"我希望...至少在11月底之前,我们将达成一项协议."该官员没有具名.
根据7月达成的一项协议,民间债权人计划以现有债券换取较长期新债,相当于债务价值减记21%,以期救助希腊,因该国当前的债务规模相对于国内生产总值(GDP)的162%.该协议现在失效.
金融机构目前对提议的新协议反应"喜忧参半",一位债务机构官员.
该官员表示,"这项协议起初肯定(比之前的协议)更为激进,但如果我们最终拥有更多可持续性债务,我认为,这将令人人受益."(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
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