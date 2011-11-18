《中国报摘》--其他报纸重要消息11月18日(II)

**经济参考报**

--接受采访的专家认为,未来一段时间内土地市场的颓势难以扭转,房企谨慎拿地甚至"弃地"行为表明成交不太可能在短期内回归高位,四季度会有更多城市加入地价下降的行列.

--记者从多位投行人士处了解到,虽然关于新股发行节奏放缓甚至暂停的传言屡次被相关部门否认,但监管部门目前确已收紧拟上市公司的发行审核尺度;对于一些融资额比较大的项目,证监会内部也表示要谨慎处理.

**证券时报**

--据悉,融资融券业务从试点转为常规业务的配套细则将在近期出台.据了解,75家尚未获得融资融券业务资格的证券公司,将在细则出台後向证监会申请业务资格.

--高盛投资管理部首席投资策略师哈继铭表示,近期中国居民消费价格指数(CPI)下降只是周期性下滑,主要表现在农产品价格增速回落,预计年底前CPI还会进一步回落.但中国结构性通胀压力依然比较大,将导致CPI未来上升较快.

**东方早报**

--上海地产集团申请发行保障性住房20亿元人民币企业债券已报请国家发改委.上海市还将利用养老基金、企业年金、房地产信托基金等低成本资金,为保障房搭建投融资平台.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 黄凯

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