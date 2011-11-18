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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 09:14 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日减近四成,中国平安交易活跃

路透北京11月18日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

188,528万元人民币,较上交易日减少38.2%.标的证券中国平安(601318.SS)融资买入额为

5,401万元,融资偿还达8,168万元,均居沪市前列.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,211,055 64,879 22,785

深圳证券交易所 1,480,622 51,659 19,856(完)

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--发稿 李然; 审校 黄凯

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