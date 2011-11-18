〔韩国汇市〕韩元盘初下跌,因欧债标售结果加剧危机蔓延担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月18日电---韩元兑美元周五盘初下跌,此前西班牙和法国公债标售收益率(殖利率)高企,加剧投资者对欧债危机在欧洲全境蔓延的担忧,并打击较高风险资产的买需.
截至0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,137.5,较周四国内市场收盘价1,130.7下跌0.6%.
韩国综合股价指数.KS11也下挫逾1%,因欧元区前景的不确定性增多拖累全球股市下跌.
12月三年期公债期货KTBc1升0.05,至104.52点.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,137.5 1,130.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.7811/840 14.7044/231
韩国公债期货KTBc1* 104.52 104.47
韩国综合股价指数.KS11 1,848.66 1,876.67
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。