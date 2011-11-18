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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 09:16 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初下跌,因欧债标售结果加剧危机蔓延担忧

路透首尔11月18日电---韩元兑美元周五盘初下跌,此前西班牙和法国公债标售收益率(殖利率)高企,加剧投资者对欧债危机在欧洲全境蔓延的担忧,并打击较高风险资产的买需.

截至0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,137.5,较周四国内市场收盘价1,130.7下跌0.6%.

韩国综合股价指数.KS11也下挫逾1%,因欧元区前景的不确定性增多拖累全球股市下跌.

12月三年期公债期货KTBc1升0.05,至104.52点.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,137.5 1,130.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7811/840 14.7044/231

韩国公债期货KTBc1* 104.52 104.47

韩国综合股价指数.KS11 1,848.66 1,876.67

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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