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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 09:19 BJT

〔中国新债〕安泰科技下周二起将发至多6亿元固息公司债,期限五年

路透上海11月18日电---中国安泰科技股份有限公司(000969.SZ)周五公告称,将于下周二(22日)起发行

至多6亿元人民币固息公司债,期限为五年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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安泰科技 至多6 5 -- 华泰联合证券 AA 11/22-11/24

(000969.SZ) (附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

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参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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