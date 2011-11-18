(重发)〔澳新汇市〕澳元和新西兰元大幅下挫,受欧元区债务忧虑拖累

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路透惠灵顿/悉尼11月18日电---澳元和新西兰元周五大幅下挫,兑美元陷于数周低位,因欧元区主权借贷成本窜涨,市场担心可能会出现信贷紧俏.

澳元兑美元AUD=D4走软至0.9980美元,隔夜市场上一度跌穿平价水准,为10月12日以来首次.澳元在一波短暂涨势于1.0011处丧失动能後,一度跌至0.9973美元.

主要支撑位料在0.9920/40附近,即一目均衡云区的底部和10月涨势61.8%的回档位.

受欧债危机可能进一步扩散、并引发全球金融崩解的疑虑影响,澳元本周已跌3.5%.

新西兰元兑美元NZD=D4报0.7578,纽约市场曾触及0.7567的六周低点.本月迄今跌幅逾5%.

新西兰元支撑料在0.7554美元,阻力则在0.7625,之後为0.7685.

澳元/新西兰元AUDNZD=R最新报1.3157,略低于周四所及的六个月高点1.3220.

澳元和新西兰元甚至兑欧元也下滑,因欧系银行向其国内汇回资金的举动支撑欧元.欧元EURAUD=R报1.3466澳元,此前触及1.3493澳元的四周高点.欧元兑新西兰元EURNZD=R则报1.7718新西兰元,接近海外所及四个半月高点1.7790.(完)

--编译 兰秀娟/张若琪;审校 戴素萍/张明钧

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