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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 09:25 BJT

〔中国新债〕苏嘉杭高速下周五将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月18日电---中国苏州苏嘉杭高速公路有限公司周五公告称,将于下周五(25日)簿记

建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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苏嘉杭高速 7.8 5 3 11/25簿记建档 建设银行 AA 11/28 11/29

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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