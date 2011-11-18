〔中港个股〕中石化与科威特合资炼油化工一体化项目周五开工建设--新闻稿

路透北京11月18日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)发布新闻稿称,其与科威特合资的广东省湛江市炼油化工一体化项目周五开工建设,该投资590亿元人民币的项目将于2015年建成投产.

其新闻稿称,该项目由中国石油化工股份有限公司和科威特石油公司按股比50:50合资建设,主要建设内容包括1,500万吨/年炼油、100万吨/年乙烯及其衍生物、30万吨级原油码头及配套公用工程等.

该项目于2011年3月4日获国家发改委核准,11月18日正式开工奠基,预计2015年建成投产,是中国最大的石化合资项目之一、广东省"十二五"(2011-2015)规划重点建设项目.(完)