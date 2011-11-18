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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 09:31 BJT

〔中国新债〕福建交通运输集团下周五将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海11月18日电---中国福建省交通运输集团有限责任公司周五公告称,将于下周五(25日)

簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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福建交通 4 5 11/25簿记建档 兴业银行 AA 11/28 11/29

运输集团

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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