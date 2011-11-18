〔中港个股〕中国南车及北车近日收到铁道部逾200亿欠款--报载

路透上海11月18日电---第一财经日报周五报导,中国轨道交通装备制造商--中国南车(601766.SS)(1766.HK)和中国北车601299.SS最近收到铁道部第二次对迟滞货款的还款共计233亿元人民币,其中中国南车收到106亿元,中国北车127亿元.

本月稍早中国南车公告称,已收到铁道部近60亿元应收销售货品款,将对改善公司财务状况产生较为积极的影响.[ID:nCN1188304]

报导引述铁路行业内权威人士称,截至今年三季度末,铁道部拖欠中国南车和中国北车的迟滞货款分别约230亿和210亿元,因此分两批还款後,铁道部尚有总共约102亿元的迟滞货款未付.预计所欠剩馀款项可于年底前还清.

在拖欠款消息频传後,铁道部日前表示,将于11月20日之前,把工程欠款拨付到位,以保证在建铁路项目的连续施工.[ID:nCN1197046]

然而,对于铁路机车制造商来说,铁道部的巨额还款并不能完全让他们舒心."'7・23'事故後引发的铁路降速和铁路建设速度放缓,很多後遗症可能会慢慢显现,从而影响到车辆制造商的订单节奏和收入确认."一位行业分析师指出.

报导称,中国南车或仍有百亿元应收账款来自非铁道部拖欠,而未来一年由于铁路降速和建设放缓带来的後遗症影响.可能仍要在铁路机车制造商的订单和收入确认上有所体现.

随着近年高铁等巨额投资项目的快速进行,加上甬温线重大事故造成的不良影响,原本未有明显资金忧虑的铁道部今年以来备感压力.除努力争取银行信贷支持外,其债券也被定性为"政府支持债券"以便其融资.(完)

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