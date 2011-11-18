〔新债招标〕中国广东省地方债三年利率3.08%,五年3.29%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月18日电---业内人士周五透露,中国广东省政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.08%;同时发行的五年期品种,中标利率3.29%.
上述两期债为广东省今年第一和第二期政府债,发行总量和招标总量各为34.5亿元,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.11月21日开始发行并计息,11月23日发行结束.
今日发行的广东省新债,是中国地方政府债自行招标的第二单.本周二上海市政府招标发行的三年期地方债,中标利率3.10%,五年期利率3.30%.[ID:nCN1219252](完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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