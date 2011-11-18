〔路透专访〕Freeport执行长预计中国铜需求强劲,料将助推铜产业

* 称中国经济成长将带来铜需求

* 中国需求将抵消西方疲弱境况

* 认为美国市场"相对健康"

路透纽约11月17日电---全球最大的铜业上市公司Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)执行长(CEO)Richard Adkerson周四表示,预计中国强劲的铜需求将推动铜产业,即便欧洲和美国成长放缓可能会影响部分业务领域.

"欧洲经济将有一段时间没有增长,甚至可能小幅收缩,美国则成长缓慢,亚洲继续表现良好...我们的业务将不错."Adkerson在会见路透记者时表示.

"中国继续成长,而且真正聚焦于基础设施开发,并发展消费经济.这需要铜."

中国是全球最大的铜消费国,占全球铜需求的约40%.这是促使铜价今年稍早在伦敦升逾每吨10,000美元,以及在纽约升至每磅4.60美元纪录高位的一个重要原因.

尽管由于西方困境,令中国今年用铜生产的制成品出口下滑,但这也没有动摇Adkerson看好铜业前景的态度.

"2009年初,由于其出口市场表现,关于中国的预期非常悲观,但实际情况并非如此.他们内部基础设施建设和内部经济抵消了这种忧虑."Adkerson说.

Adkerson表示,美国铜市场"相对健康","建筑业仍有非常疲弱的领域,但有些领域表现相对较好...我们在这的业务没有快速增长,但相对健康."

Adkerson认为长期内铜业将表现旺盛,因全球经济将持续成长,而且将继续依赖金属来维持这种成长.(完)