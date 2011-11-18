〔金属期市〕铜价下跌,受累西班牙和法国公债收益率高企

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月18日电---铜价周五下跌,受累上日法国及西班牙借贷成本大涨,加剧了欧债问题蔓延的忧虑情绪.
0110GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.2%至每吨7,453.25美元.该期约前一交易日下跌2.5%.本周周跌幅或为2.5%,创下连续第三周走低.
上海期交所主力2月期铜合约SCFc3跌2.8%至每吨55,110元人民币(8,677.647美元).上日涨0.6%,但本周或录得1%的周跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。