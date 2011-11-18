〔金属期市〕铜价下跌,受累西班牙和法国公债收益率高企

路透上海11月18日电---铜价周五下跌,受累上日法国及西班牙借贷成本大涨,加剧了欧债问题蔓延的忧虑情绪.

0110GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.2%至每吨7,453.25美元.该期约前一交易日下跌2.5%.本周周跌幅或为2.5%,创下连续第三周走低.

上海期交所主力2月期铜合约SCFc3跌2.8%至每吨55,110元人民币(8,677.647美元).上日涨0.6%,但本周或录得1%的周跌幅.