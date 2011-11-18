《外汇动态》欧元/韩元受海外基金买盘提振而上涨,但前景依然偏空

0137GMT--海外基金买入欧元兑韩国韩元EURKRW=R,尽管欧元区债务危机挥之不去,但欧洲银行业将资金汇回国内,令欧元走势展现出韧性.

但交易员和分析师预计,欧元兑韩元最终仍会下跌,不过有一些宏观基金账户结清了空头仓位.

数位交易员称,看空欧元走势的银行间投机客正在出脱欧元兑韩元.

首尔一家当地银行的一位交易员称,"若欧洲传来一些利好消息,欧元兑韩元可能会上涨,但仍将保持疲态."这位交易员还补充道,短期不太可能出现解决欧元区债务问题的最终措施.

一位汇率分析师称,资金汇回引发的欧元买需可能不像想像的那样强劲.

欧元兑韩元上涨0.4%至1,524.88.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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