《外汇动态》日本出口商卖盘料将限制美元/日圆涨势

0137GMT---美元/日圆最近几日持稳于77日圆附近,一日系银行交易员称因美元部分受到市场上美元融资偏紧的支撑,但日本出口商卖盘料将在月底前令美元/日圆承压.

"在(日本当局)干预後,仅投机客完全出脱美元多头部位.出口商已抛售部分美元,但仍有一些等待售出,"该交易员并称.

另一位交易员认为,很多投机客似乎持有美元/日圆现汇的空头仓位,但他们也通过买入短期美元/日圆买权来对冲可能的干预风险.

美元/日圆JPY=现报77.02日圆,日内几近持平.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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