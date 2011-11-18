〔人民币汇率〕10月名义有效汇率环比上涨1.13%,已连续三个月上涨--BIS

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月18日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年10月人民币名义有效汇率指数为116.89,环比上涨1.13%,且已连续三个月走高.至此,人民币名义有效汇率年内累计升幅已达2.73%.
国际清算银行的数据并显示,同期人民币实质有效汇率指数为126.42,环比上涨1.05%.
至10月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约3.69%的升幅.
2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。