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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 12:08 BJT

〔人民币汇率〕10月名义有效汇率环比上涨1.13%,已连续三个月上涨--BIS

路透上海11月18日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年10月人民币名义有效汇率指数为116.89,环比上涨1.13%,且已连续三个月走高.至此,人民币名义有效汇率年内累计升幅已达2.73%.

国际清算银行的数据并显示,同期人民币实质有效汇率指数为126.42,环比上涨1.05%.

至10月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约3.69%的升幅.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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