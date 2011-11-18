〔全球棉花〕Cotlook调降2011/2012年度全球棉花消费预估,因经济低迷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月17日电---有影响力的行业刊物Cotlook周四调降其对2011/2012年度全球棉花消费量的预估,并调高棉花市场过剩情况的估计,因经济疑虑抑制棉花需求.
"经济前景恶化已成为影响棉花纺织业价值链中所有买家的主要因素."Cotlook发表的11月报告称.
Cotlook将2011/2012年度全球棉花消费量预估进一步下调40万吨,并估计全球期末库存为355.6万吨,较前月估计的300.3万吨上升近20%.
其估计,全球棉花消费量为2,352.3万吨,上个月估值为2,392.3万吨.
Cotlook表示,下调後的消费量预估其实与前一年度的水平大致相同.
ICE期棉价格在2011年3月触及约每磅2.27美元的纪录高位,但最近已跌破每磅1美元的心理水准.
Cotlook称,在近几个月中,对于棉花需求复苏的希望"已逐渐消散".(完)
--编译 徐文焰;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。