〔国际油市〕OPEC考虑调降对其原油需求的预估,或意味着可能减产

路透伦敦11月17日电---石油输出国组织(OPEC)官员正考虑作出预测,2012年对OPEC原油的日需求料比其目前产出平均低100万桶,这意味着该组织或开始考虑削减供应.

OPEC成员国代表本周将在维也纳会晤,为12月14日由石油部长出席的产出决策会议铺路.

六个月前的上次OPEC部长会议未能达成协议,最大产出国沙特(沙乌地)阿拉伯牵头提出扩大产出配额以弥补利比亚减少的供应,但因伊朗反对而未获通过.不过,沙特及其海湾盟国仍已自行增产.

据OPEC总部11月9日发布的最新月报,OPEC的12个成员国目前日产原油2,990万桶,几近等同对今明两年OPEC原油需求的预估.

但OPEC一核心国家的代表周四称,2012年对OPEC原油的日均需求可能是2,900万桶."我们的预估比OPEC的数字要低."这位不愿具名的代表称.

自OPEC上次会议以来,利比亚的生产开始恢复,且经济前景趋疲已导致全球需求预测下调.油价虽仍在每桶100美元上方,但从4月所及的年内高位127美元已跌14%.

若12个OPEC成员国就2,900万桶的较低日需求预测达成一致,可能会促使温和的海湾成员国与伊朗这样的价格强硬派达成折衷立场.

伊朗周四呼吁海湾阿拉伯产油国将产量减至利比亚危机前的水平,不过一海湾成员国的代表称,市场仍需额外的供应,因为利比亚的产出并未恢复到战前水准.

另一OPEC代表周四称,伊朗不大可能在12月会议上同意OPEC保持3,000万桶的日产量.

若OPEC内部一致同意调降对该组织原油需求的预估,该组织将更有可能采用一个与其实际产出更接近的新产出限额.

OPEC在2008年12月对11个成员国设定目标,规定除伊拉克之外,每日原油总产量不得超过2,484万桶.目前产出已超目标逾200万桶,OPEC官员称目标已经过时.

OPEC总部定于12月13日发布下次月报,有可能进一步修正需求预估.(完)