《全球金融分析》IMF已不可避免要对救助欧元区扮演更重要的角色

* IMF将在救助欧洲和阻遏风险蔓延上扮演更重要的角色

* IMF将在欧盟和欧洲央行不介入的情形下检讨意大利财政状况

* 新兴市场国家表示有意施以援手

路透华盛顿11月17日电---国际货币基金组织(IMF)正以更大力度介入欧洲化解欧债危机的努力,冀望借此遏制欧债蔓延风险,并避免其威胁全球经济成长.

欧债的不确定性正在欧洲以外的决策当局中引发挫折感和几近恐慌,因意大利、西班牙和法国等欧洲较大规模经济体正遭遇金融市场攻击,且银行融资紧俏情势恶化.

直到目前,欧洲一直试图自行摸索,找出摆脱这场已有两年之久危机的途径,在救助债台高筑的希腊时,IMF已参与其中,和欧盟执委会及欧洲央行共同组成"三巨头"(troika).

但对于欧洲缓不济急的决策过程,欧洲以外的官员和市场渐感不耐.

在本周采取的三个步骤,可强化IMF在解决欧债危机中的作用.

IMF周四表示,其在11月下旬对意大利的经济和财政与结构性改革进行深入探讨、以了解其需要哪些措施才能抵挡危机时,欧盟或欧洲央行的官员将不会参与.此为IMF对策中的最新作法.

IMF独自进行评估,将可维护其领导角色,且有望给市场带来更大的信心.

周三时IMF欧洲部主管Antonio Borges意外去职,接替他职务的是Reza Moghadam,他过去是重塑IMF放款工具并强化其监控经济方式的幕後操盘手.

Borges称因个人因素而决定马上辞职.上个月他做出不当发言,公开提议IMF可与欧元区纾困基金联手买进西班牙或意大利债券.之後又急忙撇清说,IMF只会放款给成员国,且不可能干预债券市场.

欧洲官员们也在周四表示,一直都有在讨论欧洲央行放款给IMF的可能性.此举可以让IMF有足够的资金来金援欧元区规模较大的成员国.

中国、俄罗斯及巴西等新兴市场国家已私下向IMF总裁拉加德暗示,他们准备好帮助欧洲及其他国家,但只能透过IMF来提供资助.

"对于欧洲的忧虑情绪很严重,"IMF发言人David Hawley周四在一次新闻发布会上表示,关于意大利和希腊的问题成为发布会焦点.

"新兴市场国家已表示,其已准备好扩大IMF资源,"Hawley称."目前我们不了解确切的资金量."

美联储同样极度忧虑欧洲问题,认为美国银行业恐不能毫发无损地避开其影响.美国财政部长盖特纳曾警告称,欧债危机控管不力,提升了"连锁式违约、银行挤兑"的风险,必须"消除巨灾风险".

欧洲领导人曾希望通过设立救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)来抑制扩散效应.但三个多月之後,EFSF未能募集所需的1万亿(兆)欧元,金融危机迅速从欧洲二线国家向东欧和中欧以及其他脆弱的新兴国家蔓延.

如果意大利和西班牙需要救援,那麽欧洲领导人寻求的1万亿欧元是不够的.唯一具有充分援助能力的资金供应者料只剩IMF.(完)