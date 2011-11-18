时装公司“恶搞”奥巴马 白宫表示“很生气”

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月17日电---意大利时装企业贝纳通BNG.MI发布的广告图片中，美国总统奥巴马与两名男性世界领导人亲吻，周四白宫对此进行了强烈回应。
白宫发言人舒尔茨(Eric Schultz)表示：“白宫一直以来就有不允许将总统名字和肖像用作商业用途的政策。”
贝纳通公司发布的这组以“摒弃仇恨”（Unhate）为主题的广告照片展示了各国领导人的亲吻照，包括奥巴马与中国国家主席胡锦涛以及委内瑞拉查韦斯的吻照。
舒尔茨拒绝表示白宫是否将直接联系贝纳通，表达其反对意见。
德国总理默克尔、法国总统萨科齐以及教皇本笃十六世(Pope Benedict)亦未能幸免。
在梵蒂冈周三提出抗议後，贝纳通公司撤销了这组广告。梵蒂冈正在采取法律手段停止这组照片的传播。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老