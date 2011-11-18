《外汇动态》美元/印尼卢比对波音与印尼Lion Air的交易消息无动于衷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0221GMT---波音(BA.N)和印尼Lion Air达成了一项217亿美元的飞机交易,但外汇炒家对此反应冷淡.
交易员表示,任何对美元兑印尼卢比IDR=ID的最终市场影响或将有限,因为交易承诺需要数年才能落实兑现.
驻雅加达的一欧资银行交易员称,"今天肯定完不成,短期内亦是如此...这不太可能产生太大影响."
该交易员表示,该交易可能持续数年.理论上,这家印尼航空公司可能只会从银行获得美元资金为交易筹资,限制了购买美元的实际需求.
美元兑卢比上升0.6%至9,045.
这位交易员称,美元兑卢比似乎将从其无本金交割远期外汇(NDF)的走势上寻求指引,其并补充道,本周离岸中长期投资大户购入了一些NDF,用于对冲卢比的风险敞口.
但印尼央行在9,050水准卖出美元兑卢比,不过规模相对较小.(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。