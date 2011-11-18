《外汇动态》美元/印尼卢比对波音与印尼Lion Air的交易消息无动于衷

0221GMT---波音(BA.N)和印尼Lion Air达成了一项217亿美元的飞机交易,但外汇炒家对此反应冷淡.

交易员表示,任何对美元兑印尼卢比IDR=ID的最终市场影响或将有限,因为交易承诺需要数年才能落实兑现.

驻雅加达的一欧资银行交易员称,"今天肯定完不成,短期内亦是如此...这不太可能产生太大影响."

该交易员表示,该交易可能持续数年.理论上,这家印尼航空公司可能只会从银行获得美元资金为交易筹资,限制了购买美元的实际需求.

美元兑卢比上升0.6%至9,045.

这位交易员称,美元兑卢比似乎将从其无本金交割远期外汇(NDF)的走势上寻求指引,其并补充道,本周离岸中长期投资大户购入了一些NDF,用于对冲卢比的风险敞口.

但印尼央行在9,050水准卖出美元兑卢比,不过规模相对较小.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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