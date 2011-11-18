版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 10:42 BJT

〔中国新债〕万马电缆下周五将发行1亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月18日电---中国浙江万马电缆股份有限公司(002276.SZ)周五公告称,将于下周五(25日)

在银行间债市簿记建档发行1亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29

(002276.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐