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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 10:37 BJT

〔中国新债〕广东粤海控股下周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月18日电---中国广东粤海控股有限公司周五公告称,将于下周五(25日)在银行间债市簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29

控股

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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