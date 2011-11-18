《热点透视》抓住时机是意大利复兴的关键

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 洪曦

路透伦敦11月17日电---那些寄望意大利总理蒙堤的首次演说就能彻底改变形势的人,可能要失望了.他的演说中并没有提出税负或私有化方面的重大数字.不过,这位新任总理的改革符合正确方向,在迎接挑战方面他受到了广泛支持.但蒙堤必须趁支持率较高的时候尽快行动.

蒙堤保证将落实前总理贝卢斯科尼所承诺的改革.同时,他也暗示将有进一步举措.意大利要想在2013年如愿恢复预算平衡,将来可能需要采取更多行动.他阐明意大利应该如何刺激经济成长:消除劳工市场存在的不平等现象,改善临时工人的处境;整改福利体系;调整税制以促进就业;促进女性就业.对于多数意大利人而言,这些改革措施可谓是期待已久.蒙堤承诺将解决退休金不平等问题,可能也令其他欧元区国家舒了一口气,尽管他并未明确解释如何解决欧洲央行(ECB)所批评的资历退休金问题.

10年期意大利公债收益率已回到7%下方.不过,蒙堤本来可以给市场带来更多惊喜.虽然他可能会重新研究恢复被贝鲁斯柯尼取消的首套住房房产税,但并未承诺将向富豪徵收一次性财富税以降低该国债务.此外,他对于私有化和出售国有资产的态度也是难以捉摸.

蒙堤面临的挑战并非是细数意大利存在的问题,而是要推行艰难的改革以解决这些困难.根据La Repubblica公布的调查,目前来看民众站在他这一边:89%的意大利人支持改革原本封闭的行业、99%则希望降低政治成本、71%的人支持国有资产出售.而意大利新闻报进行的另一项独立调查则显示,73%的意大利人相信蒙堤政府能够解决该国问题.风险在于,缓慢的经济成长会增加推进改革的难度.公众对技术型官员构成的新政府的支持度较高,使得贝鲁斯柯尼将暗中拆台的威胁看似只是虚张声势--眼下,蒙堤这位新总理必须迅速行动,以确保目前的良好形势.(完)