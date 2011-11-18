《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*大唐集团 80 40 12 11/23簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/28
国开行
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*亨通集团 4 12 11/23簿记建档 中信银行 AA- 11/25 11/28
上海银行
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*万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29
(002276.SZ)
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*广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29
控股
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天士力 7 4 12 11/22簿记建档 国开行 AA 11/23 11/24
(600535.SS)
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国家开发 220 15 12 11/22簿记建档 国开行 AAA 11/23 11/24
投资公司
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北京建工集团 10 5 9 11/22簿记建档 北京银行 AA 11/24 11/25
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玉柴股份 6.9 6.9 12 11/22簿记建档 工商银行 AA+ 11/23 11/24
(CYD.N)
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中铁二局 10 5 12 11/22簿记建档 建设银行 AA 11/23 11/24
(600528.SS)
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光明食品集团 30 20 6 11/22簿记建档 上海银行 AA+ 11/23 11/24
建设银行
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大族激光 3 12 11/22簿记建档 兴业银行 AA- 11/23 11/24
(002008.SZ)
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浙江交通 35 15 12 11/23簿记建档 光大银行 AAA 11/25 11/28
投资集团 工商银行
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广汇汽车 25 15 12 11/24簿记建档 招商银行 AA 11/28 11/29
服务公司 工商银行
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金陵饭店 4 2 12 11/24簿记建档 民生银行 AA- 11/25 11/28
(601007.SS)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。