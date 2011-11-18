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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 17:03 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*大唐集团 80 40 12 11/23簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/28

国开行

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*亨通集团 4 12 11/23簿记建档 中信银行 AA- 11/25 11/28

上海银行

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*万马电缆 3 1 12 11/25簿记建档 民生银行 A+ 11/28 11/29

(002276.SZ)

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*广东粤海 15 5 12 11/25簿记建档 招商银行 AAA 11/28 11/29

控股

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天士力 7 4 12 11/22簿记建档 国开行 AA 11/23 11/24

(600535.SS)

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国家开发 220 15 12 11/22簿记建档 国开行 AAA 11/23 11/24

投资公司

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北京建工集团 10 5 9 11/22簿记建档 北京银行 AA 11/24 11/25

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玉柴股份 6.9 6.9 12 11/22簿记建档 工商银行 AA+ 11/23 11/24

(CYD.N)

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中铁二局 10 5 12 11/22簿记建档 建设银行 AA 11/23 11/24

(600528.SS)

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光明食品集团 30 20 6 11/22簿记建档 上海银行 AA+ 11/23 11/24

建设银行

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大族激光 3 12 11/22簿记建档 兴业银行 AA- 11/23 11/24

(002008.SZ)

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浙江交通 35 15 12 11/23簿记建档 光大银行 AAA 11/25 11/28

投资集团 工商银行

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广汇汽车 25 15 12 11/24簿记建档 招商银行 AA 11/28 11/29

服务公司 工商银行

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金陵饭店 4 2 12 11/24簿记建档 民生银行 AA- 11/25 11/28

(601007.SS)

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