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中国财经 | 2011年 11月 18日 星期五 11:01 BJT

〔表格〕中国10月70个大中城市新建住宅销售价格指数表

路透北京11月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年10月70个大中城市新建住宅销售价格指数详情:

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

(环比 同比 定基) (环比 同比 定基)

北京 100 101.7 103 唐山 100 101.3 101.8

天津 99.7 102.9 104 秦皇岛 99.9 103.7 106.9

石家庄 99.8 105.2 108.3 包头 99.9 102 104.5

太原 99.9 101.3 101.8 丹东 99.9 102.4 107.4

呼和浩特 99.9 103.3 105.3 锦州 100 102.6 105.2

沈阳 100 103.9 107.2 吉林 99.9 104.3 106.2

大连 100 103.8 105.6 牡丹江 99.9 104.5 106.9

长春 100 102.6 104.8 无锡 99.8 101.6 102.2

哈尔滨 100 101 104.1 扬州 99.8 103.2 104.3

上海 99.8 102.9 102.3 徐州 99.8 103.4 104.1

南京 99.6 100.7 100.9 温州 95.4 94.8 95.1

杭州 99.6 101.5 100.5 金华 100 101.9 104

宁波 99.6 99.8 101.2 蚌埠 100 103.6 103.9

合肥 99.9 101.9 102.5 安庆 100 101.3 104

福州 100 103.1 104.1 泉州 100 101.8 101.1

厦门 100 105.7 106 九江 99.6 102.5 103.9

南昌 99.7 105.6 107.3 赣州 100 102.3 105.1

济南 99.5 102.1 103.8 烟台 99.8 102.9 104.4

青岛 99.8 101.6 104 济宁 100 102.5 103.6

郑州 100 104.7 107.3 洛阳 100.1 105.2 107.3

武汉 99.8 103.2 104.5 平顶山 100.1 103.3 104.8

长沙 100 107.3 109 宜昌 99.6 102.8 104.8

广州 99.8 106.1 104.8 襄阳 100 104.9 106.9

深圳 99.9 104.4 104.3 岳阳 99.9 105 107.6

南宁 100 102.8 102.4 常德 99.9 104.5 105.7

海口 99.9 100.5 102 惠州 100.1 102.8 105

重庆 99.8 101.2 103.4 湛江 100.1 104 105.5

成都 100 102.4 103.2 韶关 100.2 105.9 106.3

贵阳 100.2 103.6 105 桂林 100.1 105.8 106.5

昆明 100.1 103.4 106.2 北海 99.8 101.6 102.4

西安 100 103.3 104.6 三亚 100 101.4 101.6

兰州 100.2 103 107.3 泸州 100.1 102 102.3

西宁 100.2 103.9 107.2 南充 99.9 100.6 100.1

银川 100.1 103 103.6 遵义 100.1 104.5 105.4

乌鲁木齐 100.2 107.5 109.6 大理 100 100 101.7(完)

更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)

--整理 康熙泽; 审校 乔艳红

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