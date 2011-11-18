《欧元区金融分析》国际贷款人料咬牙接受希腊800亿欧元的资金要求

* 希腊表示,1,300亿欧元贷款中800亿的拨付需不晚于1月

* 欧元区贷款人可能鉴于波及意大利的忧虑而予以同意

* 雅典需要继续保持目前的财政紧缩和改革步伐

路透雅典11月17日电---希腊正忙于确保80亿欧元的援助资金于下月前到位,但明年1月时该国需要的资金将是这个数字的10倍.国际贷款人有可能咬紧牙关,悉数支付上述金额,以免该国债务无序违约把意大利也拖下水.

希腊表示,国际贷款人承诺给希腊的1,300亿欧元资金宜尽早拨付,初期即应提供800亿欧元,因该国需要大笔资金,以便在削减民间债务的过程中不致给本国银行业带来灭顶之灾.

欧洲领导人表示,希腊在依照承诺出售国有资产,追查逃税行为以及裁撤公共部门方面,一直行动不力,以至于被激怒的德法两国领导人在上月公开谈论,希腊可能会退出欧元区.

"虽然他们很有可能是在威胁希腊,但到头来欧元区政府可能会选择不让债务无序违约...希腊政府对此很清楚."Capital Economics的Ben May表示.

希腊财长Evangelos Venizelos坦率地表示,希腊亟需获得第二批纾困资金中的很大一部分--甚至希望时间能早于欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行签署发放前一笔贷款,也就是12月中.