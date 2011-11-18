〔新债招标〕中国广东地方债利率再下一城,银行卖力参与志在财政存款(更新版)

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* 广东地方债三年利率3.08%,五年3.29%

* 利率较上海债低约1-2个bp

* 财政存款等考量,增加发行非市场化因素

路透上海11月18日电---中国广东省政府周五招标发行的两期地方债,中标利率继续低于同期限国债,且较本周稍早发行的上海债再低出1-2个基点(bp),显示近日较为震荡的二级市场走势基本未对其造成影响.

分析人士指出,地方债承销团成员以银行居多,出于招揽财政存款等目的,承销商乐于以较低的利率认购,非市场化因素左右利率程度偏多.

"银行的目的是讨好地方政府,争取财政存款.这可是个大蛋糕,比这点利率重要多了."北京一券商交易员称.

业内人士稍早透露,广东省上午招标的三年期地方债,中标利率3.08%,五年期3.29%.而本周二上海市政府招标发行的三年及五年期地方债,利率分别为3.10%和3.30%.[ID:nCN1219252]

另一交易员并透露,今日两期债的投标倍数均逾6倍.他们并预期,按承销商这种"攀比"势头下去,下周一浙江省将招标的地方债,利率有望依旧维持低位,甚至进一步下行.

今日招标的两期债为广东省今年第一和第二期政府债,也是中国地方政府债自行招标的第二单.发行总量为69亿元,其中三年和五年期品种各半.11月21日开始发行并计息,11月23日发行结束.

此前财政部代理发行的地方债,因其地方政府属性及流动性不足限制,发行利率一般高于标准国债10个基点(bp)左右.银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年和五年期国债的最新收益率分别为3.1515%和3.3979%.

下周一(21日)浙江省将招标发行总额67亿元的固息地方债,其中三年期品种计划发行额33亿元,五年期品种34亿元.[ID:nCN1220222]而深圳自行发行地方政府债券核定规模则为22亿元.[ID:nCN1226216]

中国财政部上月末批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)