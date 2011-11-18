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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 11:09 BJT

《外汇动态》欧元与澳元反弹,受助于空头回补

0255GMT---欧元/美元EUR=攀升约0.3%至1.3495美元,澳元/美元AUD=D4亦上升0.2%至1.0024美元,回到平价上方,与美国股指期货SPc1反弹走势保持一致.

"市场整周一直在卖出欧元,因此周末前出现一些空头回补并不意外.但鉴于迄今欧洲央行买入债券对压低欧元区债券收益率(殖利率)的影响有限,欧元年底前可能再度下滑,"一日系银行交易员称.(完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

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