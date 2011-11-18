〔日本债市〕10年期公债收益率接近一年低点,因欧元区形势堪忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月18日电---日本政府公债周五上扬,避险买盘支撑日债,因欧元区国家公债收益率(殖利率)飙升,引发对债务危机可能失控的担忧.10年期日债收益率接近一年低点.
由于20年期和30年期等超长期公债收益率下滑超过其他券种,收益率曲线趋平,一改近期趋陡走势.一些人称,养老基金等投资者低接买盘助推收益率下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。