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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 11:06 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率接近一年低点,因欧元区形势堪忧

路透东京11月18日电---日本政府公债周五上扬,避险买盘支撑日债,因欧元区国家公债收益率(殖利率)飙升,引发对债务危机可能失控的担忧.10年期日债收益率接近一年低点.

由于20年期和30年期等超长期公债收益率下滑超过其他券种,收益率曲线趋平,一改近期趋陡走势.一些人称,养老基金等投资者低接买盘助推收益率下跌.

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