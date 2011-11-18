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中国财经 | 2011年 11月 18日 星期五 11:13 BJT

〔表格〕中国10月70个大中城市新建商品住宅价格指数

路透北京11月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年10月70个大中城市新建商品住宅销售

价格指数详情:

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北京* 99.9 102.2 103.8 唐山 100 101.4 102

天津 99.7 103.2 104.5 秦皇岛 99.8 104.1 107.7

石家庄 99.8 105.3 108.5 包头 99.8 102.1 104.7

太原 99.9 101.3 101.9 丹东 99.9 103.1 108.1

呼和浩特99.9 103.4 105.4 锦州 100 102.6 105.2

沈阳 100 104 107.6 吉林 99.9 104.5 106.5

大连 100 103.8 105.6 牡丹江 99.9 104.6 106.9

长春 100.1 102.7 104.9 无锡 99.7 101.7 102.3

哈尔滨 100 101.1 104.3 扬州 99.8 103.3 104.4

上海 99.7 103.4 102.8 徐州 99.8 103.6 104.3

南京 99.4 101 101.2 温州 95.1 94.5 94.8

杭州 99.6 101.5 100.5 金华 100 101.9 104.1

宁波 99.6 99.8 101.2 蚌埠 100.1 103.6 104

合肥 99.9 102 102.6 安庆 100 101.3 104

福州 100 103.2 104.1 泉州 100 101.9 101.1

厦门 100 105.8 106.2 九江 99.6 102.6 104.1

南昌 99.7 105.8 107.4 赣州 100 102.3 105.2

济南 99.5 102.1 103.8 烟台 99.8 103 104.5

青岛 99.8 101.7 104.2 济宁 100 102.6 103.8

郑州 100 104.8 107.5 洛阳 100.1 105.3 107.4

武汉 99.8 103.4 104.8 平顶山100.1 103.3 104.9

长沙 100 107.4 109.1 宜昌 99.6 102.9 104.8

广州 99.8 106.2 104.9 襄阳 100 104.9 107

深圳 99.9 104.5 104.3 岳阳 99.9 105.7 109

南宁 100 102.9 102.5 常德 99.9 104.6 105.8

海口 99.9 100.5 102 惠州 100.1 102.8 105

重庆 99.8 101.3 103.5 湛江 100.1 104 105.5

成都 100 102.4 103.2 韶关 100.2 106.1 106.4

贵阳 100.2 103.7 105.2 桂林 100.1 105.9 106.6

昆明 100.2 103.8 106.7 北海 99.8 101.6 102.4

西安 100 103.4 105 三亚 100 101.4 101.6

兰州 100.2 103.1 107.4 泸州 100.1 102.1 102.3

西宁 100.2 103.9 107.2 南充 99.9 100.6 100.1

银川 100.1 103.2 103.7 遵义 100.1 105 106

乌鲁木齐100.2 107.6 109.6 大理 100 100.1 101.8 (完)

*本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"在统计口径、

统计标准等方面均有不同.

更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)

--整理 宿泱韫;审校 乔艳红

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