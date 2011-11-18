〔表格〕中国10月70个大中城市新建商品住宅价格指数

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的2011年10月70个大中城市新建商品住宅销售
价格指数详情:
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 99.9 102.2 103.8 唐山 100 101.4 102
天津 99.7 103.2 104.5 秦皇岛 99.8 104.1 107.7
石家庄 99.8 105.3 108.5 包头 99.8 102.1 104.7
太原 99.9 101.3 101.9 丹东 99.9 103.1 108.1
呼和浩特99.9 103.4 105.4 锦州 100 102.6 105.2
沈阳 100 104 107.6 吉林 99.9 104.5 106.5
大连 100 103.8 105.6 牡丹江 99.9 104.6 106.9
长春 100.1 102.7 104.9 无锡 99.7 101.7 102.3
哈尔滨 100 101.1 104.3 扬州 99.8 103.3 104.4
上海 99.7 103.4 102.8 徐州 99.8 103.6 104.3
南京 99.4 101 101.2 温州 95.1 94.5 94.8
杭州 99.6 101.5 100.5 金华 100 101.9 104.1
宁波 99.6 99.8 101.2 蚌埠 100.1 103.6 104
合肥 99.9 102 102.6 安庆 100 101.3 104
福州 100 103.2 104.1 泉州 100 101.9 101.1
厦门 100 105.8 106.2 九江 99.6 102.6 104.1
南昌 99.7 105.8 107.4 赣州 100 102.3 105.2
济南 99.5 102.1 103.8 烟台 99.8 103 104.5
青岛 99.8 101.7 104.2 济宁 100 102.6 103.8
郑州 100 104.8 107.5 洛阳 100.1 105.3 107.4
武汉 99.8 103.4 104.8 平顶山100.1 103.3 104.9
长沙 100 107.4 109.1 宜昌 99.6 102.9 104.8
广州 99.8 106.2 104.9 襄阳 100 104.9 107
深圳 99.9 104.5 104.3 岳阳 99.9 105.7 109
南宁 100 102.9 102.5 常德 99.9 104.6 105.8
海口 99.9 100.5 102 惠州 100.1 102.8 105
重庆 99.8 101.3 103.5 湛江 100.1 104 105.5
成都 100 102.4 103.2 韶关 100.2 106.1 106.4
贵阳 100.2 103.7 105.2 桂林 100.1 105.9 106.6
昆明 100.2 103.8 106.7 北海 99.8 101.6 102.4
西安 100 103.4 105 三亚 100 101.4 101.6
兰州 100.2 103.1 107.4 泸州 100.1 102.1 102.3
西宁 100.2 103.9 107.2 南充 99.9 100.6 100.1
银川 100.1 103.2 103.7 遵义 100.1 105 106
乌鲁木齐100.2 107.6 109.6 大理 100 100.1 101.8 (完)
*本表所列北京市"新建商品住宅价格指数"与北京市有关部门发布的"新建普通住房价格"在统计口径、
统计标准等方面均有不同.
更多详情,请点选中国国家统计局网站(here)
--整理 宿泱韫;审校 乔艳红
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)