〔中国债市动态〕现券收益率持稳,机构预计资金面吃紧不会持久

路透上海11月18日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率走势平稳,资金面依然趋紧,但机构卖压较昨日有所减轻,市场认为流动性不日将改善,买卖双方在目前收益率水平呈现僵持状.

"大家都觉得资金面只是短期影响,卖盘也会急于出货,所以就僵持着,"华东一银行交易员称.

谈到现券後市走势,她认为,"资金面缓解,基本面的通胀数据继续下,外围又有黑天鹅,现在只是个小调整,12月份还是有机会的."

中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS持续攀高,七天期品种盘间波动剧烈.部分大型银行筹措跨月资金令市场情绪紧绷,预计月底前资金情况仍偏紧.[ID:nCN1228268]

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

剩馀期限10年的国债110019最新双边报价tCN110019=CFXM为3.66%,与昨日尾盘的3.67%相差无几.(完)