《欧洲经济分析》欧元区实现经济再平衡关键在德国

* 敦促德国共担欧元区调整的经济负担

* 通胀上升是隐忧,但可能也是解决问题的必经之路

* 分拆欧元区将损及德国出口型经济

全球经济记者 魏伦

路透伦敦11月17日电---要纠正引发欧债危机的经济失衡,意大利和西班牙等国就要实行数年的撙节举措.这可能也要求德国彻底转变其经济思维,接受提高内需和通胀上升.

除了维持欧元区完整性所需采取的紧急举措外,欧元区二线国家也面临着提高国内生产率,并通过将单位劳工成本拉低至接近德国水准,来恢复外部竞争力的艰巨任务.自欧元问世以来,这些二线国家就丧失了竞争力.

在1999年创立欧元,汇率得以固定之前,各国还可以选择让本币兑德国马克贬值.

如今,经通胀调整的汇率若要发生同样转变,必须通过"内部贬值"来实现:压低物价,这样一国的商品和服务就可以与欧元区其它成员国竞争.

拉脱维亚就这样做了,但是付出了经济以全球最快速度衰退的代价,其经济在两年内萎缩了25%.爱尔兰也通过控制薪资水平,迅速恢复竞争力.

越来越多的分析师认为,尽管直接责任仍落在债务国肩头,但必要的相对物价调整从政治和经济角度可能都行不通,除非德国做出牺牲,允许其薪资成本加速上升,并降低其巨额经常帐盈馀.

"问题不在希腊或意大利,而在德国,"一位欧洲政策顾问表示,"只要德国仍奉行重商主义,就很难进行调整.德国需要控制其盈馀."他最近几天总在要求匿名的条件下发表言论.

**回到基本问题**

德国拒绝被贴上重商主义的标签,称其全球领先的工程企业是众人赶超的目标,而不是众矢之的.在重商主义看来,出口是好事,而进口则是坏事.

但眼下的危机推翻了欧元缔造者1991年达成马斯特里赫特条约的前提假设,即国家经常帐失衡在货币联盟内不是要紧的问题.

"这一理论站不住脚.大家共同犯下一个严重错误,在马斯特里赫特条约中没有规定经常帐平衡的标准,"一位央行官员表示."我们目前认为,经常帐收支平衡是影响主权信誉的一个因素."

换句话说,市场不再愿意按可持续的利率,为那些他们认为入不敷出的国家融资--周四法国和西班牙标债利率大幅上涨即说明这一问题.

但不是每个欧元区成员国都可以拥有盈馀--除非整个欧元区对世界其他国家出现高到无法想象的盈馀.因此为了帮助经常帐赤字国家摆脱困境,德国和其他拥有大量盈馀的国家就需要减少储蓄,增加支出.

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)全球化和发展战略部门主管Heiner Flassbeck表示,唯一的办法是北欧国家上调薪资以刺激消费者支出,使薪资成本与南欧国家更趋一致.

"企业必须抛弃这种想法,即他们能从德国征服世界,"Flassbeck在法兰克福对路透表示.他曾在德国财政部担任要职.

"真是让人惊讶,多年来,企业不知道该怎麽花他们手中的那些现金,从来未曾想过把其中一部分钱给他们的员工,让员工用这些钱来买他们的产品,比如买车,"他补充说.

**通胀忧虑**

对一些国家而言,增加劳动力成本在国民收入中的比重并不足够.一位谏言德国政府的学者提议提高边际税率以减轻收入的不平等性,他称收入不平等抑制需求并弱化经济成长前景.

而刺激经济将带来通胀上升风险.这让德国感到不安,但可以通过提高德国的实际汇率来帮助身处逆境的南欧国家.

的确,许多经济学家认为,欧洲央行应该透过灵活诠释其保持物价稳定的使命,来推动相对价格调整.

一位重量级经济学家表示,欧洲央行新任总裁德拉吉应该作出解释,如果央行的欧元区平均通胀率目标为接近2%,那麽这与德国2.5-3%的通胀率是一致的.

一家国际机构的分析师进一步阐释称,若平均通胀率保持在2%以内,南欧国家在不陷入通缩和经济停滞的情况下,是不可能实现内部贬值的.对于西班牙等民间部门负债沉重的国家而言,这或将造成灾难性後果.

"这是一个德国人尚未正视的问题,"他说.

根深蒂固的通胀忧虑是德国反对让欧洲央行担当欧元区最终放款人角色的主要原因.但有迹象显示,这场争论可能正在发生变化,德国政府"智库"的一位经济学家表示,如果金融市场的压力有可能导致欧元区解体,则欧洲央行应该介入.

"如果政府已经无能为力,那麽欧洲央行应该竭尽所能,让利率回落到更为合理的水平."维尔茨堡大学经济学教授Peter Bofinger说道.

**德国需要采取更激进的回应**

一些知名经济学家表示,如果选择听任欧元区分崩离析,也将给德国经济带来灾难,对于该国民众或央行来说,同样是不可接受的.

欧元区一旦缩小後将吸引避险资金流入,欧元汇率将会急升,而处在欧元区核心的德国将面临出口严重受损的局面.近期瑞士不得不增加货币供应来限制瑞郎的暴涨,就是一个活生生的教训.

"我不认为他们能挺得过去,"一位国际经济学家表示,"将会出现严重通缩,德国央行将不得不采取一些更为激进的回应.因此他们或许可以现在就这麽做."

若开始出现经济衰退,或者德国银行与保险行业在欧元区债务曝险方面蒙受巨大亏损,亦有可能让德国政要和民众重新考虑是否应该拒绝掏更多腰包来解救欧元区.

德国发点善心也并非没有先例.在1978年七国集团(G7)波恩峰会上,前西德与现在一样受到美国的压力,不得不同意担当起经济火车头的角色.

等到1981年时,西德通胀率已蹿升到6%以上,一些人认为,这导致了前西德总理施密特(Helmut Schmidt)的下台.

这样的历史到教训放到梅克尔身上也一样适用.只是今天的风险是当年无法比拟的,对于德国和整个世界经济来说,都是如此.

UNCTAD的Flassbeck表示,如果不采取果断行动,欧元区可能形成一场比三年前雷曼兄弟破产引发的危机还要严重许多的危机.

"第一个退出欧元区的国家,其货币将大幅贬值.如果南欧几个国家遭到这样的命运,德国的出口也会垮掉,"他说,"情况要比2008年时严重很多倍."(完)