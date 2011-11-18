〔中国房地产〕10月房价涨幅继续放缓,房价或将进一步调整(更新版)

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* 10月近一半城市房价环比下降

* 同比涨幅继续放缓

* 房价或将进一步调整

路透北京11月18日电---中国10月有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低.在调控不放松的预期下,未来房价或将进一步调整.

国家统计局周五公布,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加了17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个.

路透根据统计局数据测算,中国10月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨2.8%,为连续第三个月涨幅放缓,并为今年以来最低涨幅.

从环比看,10月新建住宅销售价格较9月下降0.2%,为路透今年初开始测算该加权指数以来的首次下跌.

"10月中国房价有所松动,预计年底之前价格将继续走低,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

他并表示,在政策环境依然从紧,信贷额度持续收紧的环境下,楼市将持续低迷.

近期在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,龙湖(0960.HK)、万科(000002.SZ)等大型房企在一、二线城市的部分项目开始降价促销,以价换量缓解资金压力和提升销售业绩,楼市全面降价潮或不久降至.

而近期官方对楼市调控不放松的表态亦表明房地产市场将面临进一步调整.中国国务院总理温家宝11月初在圣彼得堡强调,房地产市场调控绝不可以有丝毫动摇.既要使房价回归到合理的水平,同时又促进房地产业持续健康发展.[ID:nCN1205828]

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

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