〔欧洲金融〕意大利或已处于衰退中,必须保持市场融资途径畅通--惠誉

路透米兰11月17日电---评级机构惠誉周四表示,意大利可能已处于衰退中,而且鉴于明年债券赎回规模庞大,保持市场融资途径畅通,极其重要.

惠誉警告称,若意大利被债券市场拒之门外,就会调降该国评等至低投资级别,但称这不是他们所依据的基本情景.上月惠誉把意大利的债信评级从AA-下调至A+,评级展望为负面.

意大利新任总理蒙堤提到,意大利情况紧急,并承诺将推行彻底且公平的改革,以令该国摆脱这场严重的财政危机.意大利是欧元区第三大经济体.

惠誉论及,由技术官员组成的蒙堤政府必须进行财政和结构性经济改革,但意大利及欧洲经济的下行态势将令其工作复杂化.

"意大利可能已处于衰退中,欧元区经济活动下滑已使意大利新政府的工作变得更加艰难,"惠誉在声明中述及.

惠誉称,"在失业率上升的情况下,维持政界及公众对结构性改革和撙节计划的支持变得颇具挑战性.要让投资者相信,新政府将有效执行改革计划,进而在中期令该国经济成长得到提振,难度将只增不减."

惠誉表示,意大利公债收益率(殖利率)所升至的水准,若长期保持,就将令公共债务处于不可持续的状态.

10年期公债收益率周四下午跌至6.9%,日内较早时曾位于7.1%,逼近迫使希腊和爱尔兰寻求国际援救的水准.

惠誉谈及,考虑到意大利2012年需赎回1,930亿欧元债券,其中仅2月就有360亿欧元,保持市场融资途径畅通,非常重要.

"如若意大利无法从市场融资--这不是惠誉所依据的基本情景--其评级就将被下调,可能会至低投资级别."

惠誉亦谈到,其相信欧洲及其他国际机构将会干预,以防像意大利这样具有系统重要性的国家出现流动性危机.

分析师们称,如果意大利不得不效仿其他较小的欧盟(EU)成员国寻求帮助,该国高达1.8万亿(兆)欧元的公共债务将重创当前欧元区的金融防波堤.意大利的公共债务规模为世界第三大.

惠誉还提到,因为现在强调民间部门参与进来一起分担政府公债价值扣减所带来的损失,所以即便短期信贷风险减弱,债券持有者所面临的风险仍将很高.(完)