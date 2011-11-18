〔中国货币市场〕回购利率续攀高,部分大行筹跨月资金令月底前难乐观(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月18日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CN1DRP=CFXS持续攀高,七天期品种盘间波动剧烈.部分大型银行筹措跨月资金令市场情绪紧绷,预计月底前资金情况仍偏紧.

上海一银行交易员指出,近两天资金面悄然偏紧,主要与个别银行筹借跨月资金相关,资金供需出现结构性失衡.同时,市场对政策的微调预期反应过度,此前的资金利率明显偏低.预计短期内,隔夜平均利率将在3-3.5%区间内盘整,七天均值突破4%的可能性有限.

北京时间11:31,七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS日高达4.5%,较当日最低值高出150个基点(bp).

对此,上述交易员表示,"4.5%和3.0%,明显有人在做市.想出钱的机构前段时间觉得出的便宜,亏了,想拼命拿高价格.出钱的机构是强势,反正出不去就放账上."

该交易员并指出,受公开市场到期量萎缩,新增外汇占款偏少的预期影响,短期资金情况不容乐观.而从公开市场本周猛增至520亿元人民币的一年央票发行量看,央行并不希望政策放松太快,"过度放大政策性利好,略显草率."

华中一银行交易员亦认为,在政策面没有明确调整之前,年底前资金绝对不会好.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4311 3.2460 +18.51

七天CN7DRP=CFXS 3.7040 3.5623 +14.17

14天CN14DRP=CFXS 4.0082 3.6682 +34.00

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4268 3.2380 +18.88

七天CHICNY7D=CFXS 3.7394 3.5593 +18.01

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4500 3.2600 +19.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7000 3.5520 +14.80

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0500 3.6500 +40.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4225 3.2292 +19.33

七天SHICNYSWD= 3.6994 3.5525 +14.69

三个月SHICNY3MD= 5.6550 5.6575 -0.25

====================================================================(完)