《中国基金发行日程表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23
混合基金
*华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16
股票基金
*景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16
竞争力股票基金
*建信双息 建信基金 中信银行 工商银行、国泰君安等 11/21-12/9
红利债券基金
*国投瑞银瑞源 国投瑞银 民生银行 农业银行、第一创业等 11/21-12/9 募集的上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)
保本混合基金
平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16
300指数增强基金
信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元
主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港)
富国产业债基金 富国基金 工商银行 建设银行、申银万国等 11/16-12/9
国投瑞银新兴 国投瑞银 建设银行 中国银行、中银国际等 11/10-12/7
产业混合基金(LOF)
浦银安盛增利 浦银安盛 上海银行 招商银行、信达证券等 11/7-12/7
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
华富中小板 华富基金 建设银行 招商银行、信达证券等 11/15-12/6
指数增强基金
华安信用 华安基金 工商银行 农业银行、光大证券等 11/15-12/6
四季红债券基金
嘉实周期 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 11/7-12/6
优选股票基金
银华中证内地 银华基金 中国银行 交通银行、光大证券等 11/7-12/2
资源指数分级基金
申万菱信 申万菱信 工商银行 农业银行、申银万国等 11/1-12/2
可转换债券基金
长盛同禧信用 长盛基金 中国银行 工商银行、中信建投等 10/31-12/2
增利债券基金
长盛同瑞中证 长盛基金 农业银行 中国银行、中信建投等 11/7-11/30
200指数分级基金
易方达双债 易 方 达 建设银行 中国银行、平安证券等 11/7-11/29
增强债券基金
财通价值 财通基金 工商银行 交通银行、财通证券等 10/27-11/28
动量混合基金
鹏华丰泽分级 鹏华基金 邮储银行 农业银行、海通证券等 11/2-11/25 募集规模上限为30亿份
债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括利息折算的基金份额)
农银汇理中证 农银汇理 交通银行 工商银行、海通证券等 10/28-11/25
500指数基金
大成可转债 大成基金 工商银行 农业银行、宏源证券等 10/26-11/25
增强债券基金
中证500指数 泰达宏利 中国银行 建设银行、湘财证券等 10/24-11/25
分级基金
鹏华美国 鹏华基金 境内:建设银行 工商银行、国信证券等 10/26-11/22 募集规模上限为50亿元
房地产基金 境外:道富银行
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.
4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三
季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度
末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。