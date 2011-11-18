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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 11:39 BJT

〔日本股市〕触及逾一个月最低,欧元区公债收益率飙升令市场担忧

路透东京11月18日电---日本股市周五早盘收低1.3%,跌破8,400点至逾一个月最低,因欧元区国家公债收益率飙升导致全球市场愈发担忧.

奥林巴斯(7733.T)结束四个交易日的涨势,早盘收盘时大跌逾8%.之前纽约时报报导,日本官员正调查奥林巴斯49亿美元的账目亏空,及可能涉及的有组织犯罪.

银行股下跌,瑞穗金融集团(8411.T)2003年来首次跌破100日圆.

日经指数.N225早盘收低1.3%,至8,367.24点;东证股价指数.TOPX跌1.2%至719.17点.(完)

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--编译 侯向明;审校 程琳

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