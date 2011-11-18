〔日本股市〕触及逾一个月最低,欧元区公债收益率飙升令市场担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月18日电---日本股市周五早盘收低1.3%,跌破8,400点至逾一个月最低,因欧元区国家公债收益率飙升导致全球市场愈发担忧.
奥林巴斯(7733.T)结束四个交易日的涨势,早盘收盘时大跌逾8%.之前纽约时报报导,日本官员正调查奥林巴斯49亿美元的账目亏空,及可能涉及的有组织犯罪.
银行股下跌,瑞穗金融集团(8411.T)2003年来首次跌破100日圆.
日经指数.N225早盘收低1.3%,至8,367.24点;东证股价指数.TOPX跌1.2%至719.17点.(完)
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--编译 侯向明;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。