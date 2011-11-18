《快速分析》人民币名义有效汇率10月续升,国际施压令升值"骑虎难下"

* 10月名义有效汇率116.89,环比上涨1.13%

* 实际有效汇率环比升1.05%,升幅略放缓

* 出口企业面临压力增大

* 国际社会施压,人民币升值"两难"

作者 曲伟治

路透上海11月18日电---中国10月人民币名义有效汇率继续上涨,年内累计升幅已达2.73%.欧美经济不景气拖累外需不振,再加上人民币升值影响,中国出口企业面临压力增大.

业内人士表示,尽管中国调控政策已出现逐渐松绑迹象,但这似乎并不包括汇率政策,10月人民币兑美元CNY=CFXS升幅仍达到0.49%,带动了名义有效汇率的上涨,升值仍让出口企业面临不小的压力.但考虑到国际社会依然频频施压,人民币料难实际贬值以扶持出口企业,年内名义有效汇率升值可期.

"10月份人民币兑美元略微升了一点,其他货币跌得厉害,所以人民币(名义)有效汇率会上涨,"澳新银行中国经济师周浩指出,"人民币兑其他货币均衡升值,对出口企业来说,不是什麽好事."

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,10月人民币名义有效汇率指数为116.89,环比上涨1.13%;实际有效汇率指数则为126.42,环比上涨1.05%,且已经连续四个月走高.

周浩认为,当月人民币兑美元CNY=CFXS和日圆JPYCNY=CFXS等主要货币升值,带动了名义有效汇率的上涨;而10月名义和实际有效汇率的涨幅接近显示,在中国居民消费价格指数(CPI)环比回落、通胀压力减弱的背景下,通胀对实际有效汇率的影响正逐渐降低.

10月份,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS升幅为0.49%;人民币兑日圆JPYCNY=CFXS升值幅度为1.90%;但兑欧元EURCNY=CFXS贬值3.18%

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节,并表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

**骑虎难下的人民币汇率**

中国10月出口增幅意外降至八个月最低,贸易顺差远低于预期.外需疲软的苗头正在引起政府关注.国务院总理温家宝在10月份广州调研时强调,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大冲击.

周浩指出,人民币汇率正遭受越来越大的国际压力,国外势力频频施压让人民币骑虎难下;欧美经济不景气,贸易顺差收窄显示人民币升值压力并不大,但现在很难通过汇率贬值对企业进行扶助,否则人民币汇率问题可能遭致国际社会更多的指责.

至10月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约3.69%的升幅.年内人民币名义有效汇率涨幅为2.73%;实际有效汇率上涨5.34%.

"(人民币)如果继续大幅升值的话,出口企业的压力会越来越大;如果贬值的话,国际社会的压力会增大",上海一银行交易员表示,"央行很难照顾到好两方面的利益."

自2010年6月以来,人民币兑美元累计上涨约7.4%,却仍遭到美国等方面频频施压.美国总统奥巴马甚至在亚太峰会(APEC)措辞严厉,声称中国必须遵守国际贸易规则,并像一个"成年人"那样行事[ID:nCN1216188]

上述交易员认为,虽然不排除在美元走强的时候,人民币小幅回落调整的可能,但料其很难长期走弱,预计年内名义有效汇率料将维持升值态势,而实际有效汇率还要看通胀回落的具体情况.

中国商务部本周稍早重申,目前人民币汇率基本处于合理区间.中国央行货币政策委员李稻葵周五甚至表示,人民币未来两年可能可能面临贬值压力.[ID:nCN1923017](完)