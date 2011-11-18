〔中国汇市〕人民币兑美元早盘稍跌,升值步伐放缓料短期仍维持整理

* 人民币兑美元早盘稍跌

* 盘中围绕中间价震荡

* 人民币升值步伐放缓,下周料仍维持整理

路透上海11月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五早盘稍跌.盘中波动幅度收窄,基本围绕今日中间价附近震荡.近期人民币升值步伐明显放缓,预计下周仍将维持整理走势.

交易员认为,中国近期对于人民币汇率频频表态,主要基调是坚持汇率改革的自主性,并保持汇价的基本稳定,在当前中国及全球经济形势不明朗的背景下,这是较为现实的选择,短期内人民币的升值动力趋弱.

"最近领导人讲话表明了中国的态度,从中间价回退也看的出来,"华南一银行交易员称.

北京时间11:57,人民币兑美元即期报6.3533元,较上日收盘6.3508元下跌.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3548元,上日中间价为6.3553元.中间价自11月4日创下汇改来新高6.3165元后,即呈逐级回落之势,跌幅已近400点.

央行在第三季度货币政策执行报告中重申,将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nCN1223132]这和稍早国家主席胡锦涛参加夏威夷檀香山亚太经合组织(APEC)会议期间传递出的基调相符.胡锦涛当时强调,人民币汇率处于合理区间,并称中国将会继续稳步推进人民币汇率形成机制改革.

中国央行货币政策委员李稻葵周五表示,中国贸易顺差缩窄显示人民币升值压力不大,未来两年甚至可能面临贬值压力.[ID:nCN1923017]

上述交易员并指出,中间价最近虽然震荡走低,但比较海外市场的表现,幅度相对有限,而随着中间价的回落,人民币汇价的境内外价差基本消失,市场重回正常的运行轨道,短期内人民币缺乏大涨大跌的动力.

他并认为,最近一些中国企业进行了海外收购,他们的购汇行为令美元需求偏强,随着这波购汇需求逐渐减弱,亦不排除人民币小幅走强的可能性,"年底前可能会有缓步试探性往上走的空间,向上碰一碰6.30."

中石化集团此前表示,已经与葡萄牙石油公司Galp Energia SGPS SA [GALP.LS]就收购後者巴西子公司Galp Brazil Services的30%股权达成协议,交易价值35.4亿美元.[ID:nCN1213344]

北京时间11:53,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3300/40,上日尾盘为6.3280元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3510/80元,上日尾盘报6.3510元.

东京汇市美元周五在亚洲市场持坚,而欧洲银行业向国内汇回资金的举动让欧元意外展现出韧性,有迹象显示,随着欧元区债务危机加剧,融资压力上升.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)