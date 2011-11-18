〔新加坡经济〕央行预计2012年整体通胀率降至2.5%-3.5%,因经济放缓

路透新加坡11月18日电---新加坡央行周五表示,预计2012年整体通胀率将跌至2.5%-3.5%之间,因经济放缓.

"通胀压力将在2012年随着经济放缓而减弱,"新加坡金融管理局在年度财政稳定性报告中称.该报告分析了该国面临的风险和弱点.