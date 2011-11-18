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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 12:20 BJT

〔新加坡经济〕央行预计2012年整体通胀率降至2.5%-3.5%,因经济放缓

路透新加坡11月18日电---新加坡央行周五表示,预计2012年整体通胀率将跌至2.5%-3.5%之间,因经济放缓.

"通胀压力将在2012年随着经济放缓而减弱,"新加坡金融管理局在年度财政稳定性报告中称.该报告分析了该国面临的风险和弱点.

"周期敏感性商品价格可能将下滑,非周期性商品则将因薪资成本的推动而继续上涨,不过步伐将更趋温和."报告称.

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