〔新加坡经济〕央行预计2012年整体通胀率降至2.5%-3.5%,因经济放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡11月18日电---新加坡央行周五表示,预计2012年整体通胀率将跌至2.5%-3.5%之间,因经济放缓.
"通胀压力将在2012年随着经济放缓而减弱,"新加坡金融管理局在年度财政稳定性报告中称.该报告分析了该国面临的风险和弱点.
"周期敏感性商品价格可能将下滑,非周期性商品则将因薪资成本的推动而继续上涨,不过步伐将更趋温和."报告称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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