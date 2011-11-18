〔国际油市〕布兰特原油期货持稳于108美元,欧债危机恶化令市场承压

路透新加坡11月18日电---布兰特原油期货周五持稳于每桶108美元,前一日大幅下跌,因欧洲勉力避免债务危机失控并损及全球经济,引发了对石油需求增长的担心.

市场担心法国、西班牙甚至意大利等国的借款成本升至不可持续水准,尽管意大利已誓言推行财政改革.亚洲股市连续第四日下跌,基本金属也因投资者远离高风险资产而重挫.

0456GMT时,布兰特原油期货LCOc1上涨0.09美元,至每桶108.31美元,此前一度跌至107.51美元.美国原油期货CLc1下跌0.28美元,至98.54美元,此前低见98.01美元.