〔国际油市〕布兰特原油期货持稳于108美元,欧债危机恶化令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月18日电---布兰特原油期货周五持稳于每桶108美元,前一日大幅下跌,因欧洲勉力避免债务危机失控并损及全球经济,引发了对石油需求增长的担心.
市场担心法国、西班牙甚至意大利等国的借款成本升至不可持续水准,尽管意大利已誓言推行财政改革.亚洲股市连续第四日下跌,基本金属也因投资者远离高风险资产而重挫.
0456GMT时,布兰特原油期货LCOc1上涨0.09美元,至每桶108.31美元,此前一度跌至107.51美元.美国原油期货CLc1下跌0.28美元,至98.54美元,此前低见98.01美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。