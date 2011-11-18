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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 13:35 BJT

〔中国新债〕大唐集团下周三将发行40亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月18日电---中国中国大唐集团公司周五公告称,将于下周三(23日)在银行间债市簿记建档

发行40亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大唐集团 80 40 12 11/23簿记建档 农业银行 AAA 11/25 11/28

国开行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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