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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 13:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元录得沉重周跌幅,受欧债担忧拖累

路透惠灵顿/悉尼11月18日电---澳元和新西兰元周五下滑,本周累计大幅下挫,因欧元区主权债成本飙升,引发信贷紧缩担忧.

澳元兑美元AUD=D4最低跌至0.9973美元,在隔夜市场跌穿平价水准,为10月12日以来首次.澳元在本地尾盘报0.9981,纽约尾盘为0.9990.

澳元本周已跌3.5%,因市场担心,欧债危机可能进一步扩散并引发全球金融动荡.

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