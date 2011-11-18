〔澳新汇市〕澳元和新西兰元录得沉重周跌幅,受欧债担忧拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月18日电---澳元和新西兰元周五下滑,本周累计大幅下挫,因欧元区主权债成本飙升,引发信贷紧缩担忧.
澳元兑美元AUD=D4最低跌至0.9973美元,在隔夜市场跌穿平价水准,为10月12日以来首次.澳元在本地尾盘报0.9981,纽约尾盘为0.9990.
澳元本周已跌3.5%,因市场担心,欧债危机可能进一步扩散并引发全球金融动荡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。