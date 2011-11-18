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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 14:23 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:午盘由跌转升

IFR悉尼11月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币由跌转升,之前美元在低位获得买盘.

美元兑韩元回到1138韩元,较低点上涨近7韩元.美元兑坡元较低点上涨了约40个点子.

股市今日一直走势迟滞,对汇市的风云变幻并未特别在意.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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